Da Agrigento a Caltanissetta con marijuana nello zainetto: 28enne nei guai

Scende dall'autobus e si ritrova davanti il cane antidroga "King" che fiuta la marijuana che aveva nascosta nello zainetto. Ventottenne finisce nei guai: è stata segnalata per uso personale di sostanze stupefacenti. La polizia d Caltanissetta, nelle ultime ore, ha effettuato una raffica di controlli nel centro storico e nel piazzale "Ex Gil" - dove era appena arrivato, da Agrigento, il pullman - è stata bloccata e controllata la ventottenne.

In totale sono state controllate 37 persone e 21 autovetture; eseguite 5 perquisizioni personali e contestate 8 infrazioni al codice della strada. In piazza "Ex Gil", nella stazione dei pullman, il cane antidroga "King" ha fiutato la presenza di marijuana nascosta nello zainetto della 28enne appena scesa da un pullman proveniente da Agrigento.