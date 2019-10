Furti, rapine o raggiri? Bloccata una banda pronta a colpire

Erano stati già notati, nella tarda mattinata di venerdì, fra le bancarelle del mercato di piazzale Ugo La Malfa. Quei due uomini e quelle due donne, già a prima vista, apparivano sospetti. Ed è da quel momento in poi che i poliziotti della sezione Volanti della Questura non gli hanno più levato gli occhi di dosso. La macchina, con targa bulgara, a bordo della quale si stavano muovendo, è stata seguita fino a via Francesco Crispi dove è scattato il controllo mirato. Fermati e controllati, a carico di tutti e quattro, originari della Romania, sono emersi una sfilza di precedenti per furto, rapina e reati contro la persona. A loro carico c’erano, inoltre, diversi fogli di via da varie città del Sud Italia. I poliziotti della sezione Volanti della Questura avevano subodorato bene: verosimilmente quei quattro erano pronti a colpire.

Verosimilmente stavano facendo una serie di sopralluoghi per poi mettere a segno furti o rapine in città. Ma non è escluso che volessero ricattare qualcuno. Sarebbe emerso, infatti, che, in altre realtà, le donne avrebbero circuito – prospettando rapporti sessuali - degli anziani, per poi fare intervenire gli uomini che mettevano a segno furti o ricatti.

In macchina, durante il controllo mirato, gli agenti della polizia non hanno trovato arnesi sospetti. Ma il fatto che fossero formalmente residenti a Foggia – uno di loro aveva anche un obbligo di dimora proprio in quella città –, che si trovassero ad Agrigento senza un valido motivo e che dalla banca dati delle forze dell’ordine fossero venuti fuori una sfilza di precedenti penali ha consentito al questore Rosa Maria Iraci di firmare dei fogli di via obbligatori. Per i prossimi tre anni, i quattro non potranno più rimettere piede – senza una preventiva autorizzazione – nella città dei Templi. In caso contrario, scatterà una denuncia alla Procura.