Lasciano l'auto nei posteggi per disabili e ... le ritrovano danneggiate

Rigate, e anche pesantemente, due autovetture lasciate posteggiate nelle aree riservate ai parcheggi per disabili al centro commerciale Città dei Templi. La scoperta è stata fatta nel tardo pomeriggio di martedì e subito i due proprietari delle utilitarie hanno richiesto l’intervento dei carabinieri. A Villaseta si è portata la prima pattuglia dei militari dell’Arma disponibile.

I carabinieri hanno constatato il pesante danneggiamento ed hanno appurato, con loro sorpresa, che i proprietari delle due utilitarie avevano correttamente posteggiato negli slarghi loro riservati e questo perché, appunto, avevano tanto di autorizzazione a poterlo fare. Si trattava infatti di macchine utilizzate per il trasporto dei disabili.

L’idea investigativa privilegiata che è sorta a questo punto – ma è un’ipotesi che avrà, naturalmente, bisogno di conferme e riscontri – è quella che il doppio danneggiamento sia stato fatto in maniera mirata: ossia i vandali sapevano quali autovetture colpire. I carabinieri, avviando le indagini per identificare gli autori del danneggiamento, hanno predisposto l’acquisizione dei filmati di video sorveglianza. Non è, però, naturalmente, scontato che il raggio d’azione dei sistemi di video sorveglianza arrivi a coprire anche l’area dove è avvenuto il danneggiamento.