Quell'interminabile attesa dell'esito del tampone Covid-19, l'appello: "E' passato quasi un mese dal test, aiutatemi"

E se fosse positivo? L'attesa dell'esito di un tampone rino-faringeo viene scandita, sistematicamente, da questo interrogativo. Una eventualità subito scacciata, magari anche a "colpi" di termometro che segna una temperatura regolare. Un dubbio che, però, ben presto riaffiora nella mente. Stress psicologico che diventa paura, specie quando quel risultato sembra non arrivare mai. Ma c'è anche chi - ed è inaccettabile che accada - attende quella "risposta" da quasi un mese. A raccontare la sua disavventura ad Agrigentonotizie è un lettore in autoisolamento fiduciario ormai dal 14 marzo.

"Sono in quarantena dal 14 marzo. Il 28 marzo, come da prassi, - spiega l'agrigentino - l'Asp ha effettuato il tampone. Non avendo ricevuto nessuna notizia, prima di Pasqua ho chiamato l’Asp che mi ha fornito tre numeri di telefono da contattare per avere l’esito del tampone. Da quel giorno - continua - ho chiamato incessantemente questi numeri ma non rispondevano oppure dava sempre occupato. Io trovo assurda una situazione del genere: l’esito del tampone dovrebbe essere dato in pochi giorni, indipendentemente dal fatto che sia negativo e positivo".

Una situazione che è divenuta ormai insostenibile per l'uomo, il quale rivolge un appello disperato: "Vi prego di fate qualcosa - dice ad AgrigentoNotizie - perché con la vita delle persone non si gioca, specialmente in una situazione del genere".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il direttore, facente funzione, del dipartimento di Prevenzione Vittorio Spoto ha fatto sapere - attraverso i canali istituzionali dell'Asp di Agrigento - che "per richiedere il referto del tampone rino-faringeo per la ricerca del Covid-19 è necessario inoltrare una richiesta via mail all'indirizzo: dp.direttore@aspag.it. Alla richiesta - viene spiegato - si dovranno allegare, compilati e firmati, i due moduli: il modello di consenso informato e l'informativa sul trattamento dei dati".