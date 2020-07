Caos parcheggi a San Leone: torna disponibile l'area Corsini

Trovare un parcheggio a San Leone non sarà più un’odissea. Anche quest’anno la giunta municipale, con a capo Lillo Firetto, ha dato il via libera allo schema di contratto per avere – fino al prossimo 13 settembre – in comodato d’uso gratuito il terreno, di proprietà dell’avvocato Armando Corsini, di circa 3.600 metri quadrati di viale Dei Pini.

“La volontà dell’amministrazione risulta essere quella di poter utilizzare l’area a scopo di parcheggio temporaneo come soluzione tampone all’esigenza di disciplinare il transito delle numerosissime autovetture prevedendone la sosta all’ingresso della zona di San Leone, per meglio decongestionare il traffico – hanno scritto da palazzo dei Giganti - . L’area in questione urbanisticamente ricade in zone compatibili con le finalità temporanee preposte”. Il Comune si è impegnato, inoltre, a restituire l'appezzamento di terreno alla scadenza del termine stabilito alla data del 13 settembre, libero e pulito da ogni sterpaglia e rifiuti di qualsiasi natura senza arrecare danno al fondo.

Gli amministratori, memori di quanto è successo negli anni precedenti, si sono impegnati anche a impedire la presenza di parcheggiatori abusivi, intervenendo subito all'occorrenza con la polizia municipale. Già negli anni passati, appunto, non è stato semplice evitare la presenza di parcheggiatori abusivi.