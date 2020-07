Ricavate 4 abitazioni da un deposito: firmata ordinanza di demolizione

La richiesta di concessione sanatoria, del giugno del 2016, è stata rigettata lo scorso febbraio. Ieri, firmata dal dirigente del quinto settore di palazzo dei Giganti: Francesco Vitellaro, è arrivata l’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi. Gli abusi edili realizzati in un immobile del quartiere di Fontanelle dovranno dunque essere eliminati entro 90 giorni.

I funzionari del Municipio hanno accertato che c’è stata la “trasformazione del piano interrato in piano seminterrato, con aumento dei parametri volumetrici e la variazione della destinazione d’uso”. Di fatto, stando a quanto emerge dagli atti del Comune, “il piano seminterrato è stato trasformato da deposito a quattro unità edilizie abitative. Ma vi è stata anche la modifica dei prospetti e dell'interpiano del primo piano e l’aumento del volume”. Per il Municipio ricorrono i presupposti di fatto e di diritto per ordinare la demolizione e la rimessa in pristino delle opere abusive e i proprietari dovranno farlo entro 90 giorni decorrenti dalla notifica del presente provvedimento. “Decorso infruttuosamente il termine si procederà d'ufficio a spese dell’interessato" – hanno avvertito dal Comune - .