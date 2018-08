Svelò i dettagli dell'agguato in Belgio, il fratello: "Non ho, né voglio avere rapporti con lui in futuro"

Prima, l'ex fidanzata. Poi, il fratello. Aumentano le persone che, nelle ultime ore, stanno prendendo le distanze - e lo stanno facendo in maniera palese - dal trentaduenne Mario Rizzo, il favarese che ha svelato come e perché – il 28 aprile del 2017 – è avvenuto l’agguato a Grace-Hollogne, in Belgio, contro il ristoratore empedoclino Saverio Sacco.

Un giovane - già ascoltato, a sommarie informazioni testimoniali, anche dai magistrati della Direzione distrettuale antimafia di Palermo - che è in carcere anche per quell'agguato, oltre che per - seguendo le contestazioni contenute nell'ordinanza di custodia cautelare firmata dal Gip Francesco Provenzano - l’introduzione nello Stato di armi clandestine.

All'indirizzo di posta elettronica di AgrigentoNotizie è arrivata questa mail: "Mi chiamo Alessandro Rizzo, sono il fratello di Rizzo Mario neo collaboratore di giustizia. Data la situazione mediatica creatosi ad oggi volevo comunicare che non concepisco il fatto che il Rizzo collabori con la giustizia anche perché, a mio parere personale, quello che racconta sono soltanto fandonie e bugie. A prescindere da ciò non ho rapporti con lui da 6 anni circa e non ne vorrò avere in futuro. Mi dissocio da questa persona e da tutto il resto".

Poche righe di testo, ma chiare. Inequivocabili. Email del genere sono arrivate anche ad altre testate giornalistiche. Non è escluso, a questo punto, che continuino ad arrivarne altre.