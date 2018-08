Ha svelato i dettagli dell'agguato in Belgio, l'ex fidanzata si dissocia dal 32enne

"Preso atto di quanto appreso dagli organi di stampa negli ultimi giorni circa la scelta di collaborare con la giustizia di Rizzo Mario, dichiaro di dissociarmi nettamente da tale scelta presa dallo stesso, non volendo avere più nessun tipo di rapporto con Rizzo Mario". E' con una lettera - indirizzata anche ad AgrigentoNotizie - che l'ormai ex findazata di Mario Rizzo, colui che ha svelato i dettagli dell'agguato al ristoratore empedoclino in Belgio, ha cercato di fare chiarezza ed ha ufficialmente preso le distanze dal trentaduenne. La lettera di Angela Russotto è stata fatta pervenire dall'avvocato Salvatore Cusumano che rappresenta e assiste il fratello della giovane: Gerlando Russotto di 29 anni.

Russotto è stato arrestato dai poliziotti della Squadra Mobile - in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare firmata dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Agrigento: Francesco Provenzano, su richiesta dal procuratore aggiunto Salvatore Vella e dei sostituti procuratori della Repubblica Simona Faga e Alessandra Russo, - alcuni giorni addietro. Oltre che a Russotto, l’ordinanza di custodia cautelare in carcere venne notificata anche al cognato Mario Rizzo di 32 anni, già in cella per altra causa. La Procura della Repubblica contestava ad entrambi l’ipotesi di reato di tentato omicidio, il Gip ha, però, derubricato in lesioni dolose aggravate.

Nelle ultime ore, il procuratore aggiunto Salvatore Vella e i sostituti Simona Faga e Alessandra Russo hanno chiesto - per sentire Mario Rizzo - l'incidente probatorio sui fatti e sulle responsabilità di altri indagati. Sarà il Gip Francesco Provenzano, nei prossimi giorni, a pronunciarsi e a disporre o meno l'incidente probatorio dell'indagato trentaduenne.