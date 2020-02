"Un nostro giocatore è stato aggredito", la denuncia del Casteltermini calcio

“Siamo stati aggrediti a Partinico”. Sono queste le parole che si leggono in un comunicato stampa divulgato dall’Asd Casteltermini calcio. La squadra, stando a quanto si legge sulla pagina ufficiale della società granata, sarebbe stata aggredita a Partinico. “Siamo sotto choc e arrabbiati, oltre che delusi – fa sapere la società di Casteltermini”. Uno dei giocatori granata sarebbe stato aggredito, si tratta di Basiru Jallow.

“Il calciatore – scrive in una nota la società – è stato aggredito brutalmente da alcuni giocatori del Partinicaudace, riscontrando traumi e contusioni in faccia. Il calciatore castelterminese è stato costretto a recarsi presso l'ospedale di Partinico dove ha potuto ricevere le dovute cure mediche. Provvidenziale è stato l'intervento delle forze dell'ordine che si sono subito occupate del caso. Sottolineiamo che oltre all'aggressione subita dal nostro giocatore, l'intera squadra granata e lo staff Tecnico sono stati oggetto di intimidazioni e minacce da parte dei giocatori partinicesi. Il tutto - fanno sapere dalla società - è accaduto allo stadio San Salvatore di Partinico, nello spazio antistante lo spogliatoio ospite, nel momento esatto in cui la squadra stava entrando all'interno dell'impianto sportivo palermitano. Un fatto increscioso che va immediatamente condannato da tutto il mondo del calcio. Inoltre da segnalare che l'incontro doveva svolgersi a porte chiuse, difatti la tifoseria castelterminese non si è presentata a Partinico, invece così non è stato. Allo stadio era presente una folta rappresentanza di tifosi della squadra locale". La pagina social del Casteltermini è stata presa d'assalto. Sono diversi i commenti anche da parte dei tifosi palermitani.