"Donne che sfidano il mondo", Gloria Peritore fra le protagoniste

‘Donne che sfidano il mondo’ è la docuserie in onda su Tv2000, dal martedì al venerdì alle ore 19.30, a partire dal 3 marzo, nella settimana della Festa della donna. Venti puntate, venti donne diverse con un comune denominatore: combattono ogni giorno contro i pregiudizi, gli ostacoli, i luoghi comuni, la violenza e il tempo. In qualche caso contro loro stesse. Fra loro, protagonista della prima puntata, c'è anche Gloria Peritore campionessa di Kickboxing.

Gloria Peritore è originaria di Licata, ma da diversi anni vive a Firenze dove si allena al Kickboxing Club di Firenze. Soprannominata “The Shadows” per le sue movenze sul ring, è stata la prima donna italiana a vincere il Bellator Kickboxing negli Stati Uniti nel 2016 e a disputare il primo titolo mondiale Bellator a Firenze nello stesso anno. Gloria è anche impegnata socialmente nella difesa dei diritti delle donne e contro la violenza. È stata scelta dal comune di Firenze come testimonial di “Donne in guardia”.

Protagoniste di altre puntate anche la stuntwoman Romina Bobba; la chef Cristina Bowerman; la giornalista Floriana Bulfon; la direttrice d’orchestra Nicoletta Conti; l’operatrice anti tratta Francesca De Masi; la scrittrice Michela Murgia; la restauratrice di auto d’epoca Giovanna Parascandolo; l’ecostilista Eleonora Riccio; l’architetta Guendalina Salimei; la campionessa di braccio di ferro Chiara Acciaio; la presidente AFEVA Giuliana Busto; la cercatrice di piante rare Isabella Dalla Ragione; l’insegnante ai bambini oncologici Daniela Di Fiore; la liutaia Ezia Di Labio; la docente di italiano e storia nel carcere minorile di Nisida Maria Franco; la ex direttrice dei Musei Capitolini e direttrice del Museo Barracco di Roma Marina Mattei; la chirurga vascolare Carmen Pediliggieri; l’ispettore capo commissario di Scampia Veronica Quaranta; la presidente Casamica onlus Lucia Vedani.

In ogni puntata si racconta la storia di una di loro. Un ritratto che si compone attraverso la testimonianza della protagonista, le sue fotografie, i ricordi e i commenti di amici e parenti, materiali di repertorio, i live della sua vita attuale. La docuserie è scritta da Riccardo Brun, Paolo Rossetti e Francesco Siciliano e prodotta da Panama film.

“Questo programma - sottolineano gli autori - parla di donne animate da un fuoco sacro che spesso le ha portate a discostarsi dalla strada che la società o la famiglia avevano tracciato per loro, e a intraprendere una via nuova, non battuta, più difficile, ma che hanno sentito profondamente propria. Queste donne con la loro stessa esistenza cambiano ogni giorno un pezzettino della società in cui vivono. Sono donne comuni e speciali, che sfidano il mondo a diventare migliore di quello che è”.