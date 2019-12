A Natale dimmi come ti vesti e ti dirò che tipa sei

Natale non è solo corsa ai regali, perché bisogna anche pensare a cosa indossare durante le festività.

Quale look sfoggiare per l’aperitivo natalizio con amici e colleghi, o cosa indossare per il pranzo in famiglia? Ecco i consigli di stile per i giorni di festa.

L’outfit per il pranzo di Natale in famiglia

Per il 25 dicembre è bene scegliere di indossare qualcosa di comodo e chic al tempo stesso. La nostra proposta di outfit prevede una gonna midi lunga al ginocchio, da abbinare a una camicia con fiocco, un cardigan morbido e dei mocassini neri.

L’outfit di Natale per una cena romantica

Per la cena di Natale con il partner, potete sorprenderlo indossando qualcosa di sparkling.

Il look che vi consigliamo si compone di longuette nera da indossare con collant velati, delle décolleté con tacco a stiletto, un maglione con perle applicate e maniche ampie, e una finta pelliccia super morbida.

Il look di Natale perfetto per una giornata con le amiche

Per una giornata da trascorrere con le amiche più care vi consigliamo di sfoggiare un outfit comfty.

Indossate un semplice jeans a vita alta e dalla vestibilità slim da abbinare a un morbido maglione natalizio, un cappotto lungo alle ginocchia e delle semplici sneakers.

Il look per l’aperitivo o la cena natalizia con i colleghi

In questo caso potete osare un pochino, ma sempre senza esagerare.

Per l’aperitivo aziendale, vi consigliamo di scegliere un pantalone nero dal taglio classico e con gamba dritta, da abbinare a un dolcevita in contrasto di colore e un blazer sciancrato. Completate l’outfit con degli stivali a punta.