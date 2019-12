L'univesità "Pegaso" investe nel centro città: palazzo "Borsellino" ritorna a vivere

La maggiore università telematica italiana, la "Pegaso", ha deciso di investire nel centro storico di Agrigento, nello specifico in uno degli storici palazzi nobiliari della via Atenea di Agrigento, palazzo Borsellino, nelle cui suggestive stanze, un tempo sedi di sfarzosi banchetti, si svolgeranno le attività didattiche e formative.

Lo storico immobile dunque ritorna a vivere, e con la presenza degli studenti, molti dei quali fuori sede, si potrà riatttivare anche l’economia dell’arteria commerciale.

Le università telematiche, i cui titoli accademici sono uguali in tutto e per tutto a quelli rilasciati dai tradizionali atenei, sono un’alternativa valida per quanti, avendo una professione, vogliono comunque coronare il sogno di conseguire la laurea. Le lezioni su internet, possono essere seguite in orari flessibili e consoni alle esigenze degli studenti. In mattinata, le attività formative dell’università telematica con sede a palazzo “Borsellino” sono state illustrate dai responsabili della struttura.