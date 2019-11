Impianti pubblicitari abusivi, 4500 verbali e quasi 190mila euro incassati

Si è conclusa, dopo circa tre anni, l’attività di controllo della polizia provinciale per accertare l’istallazione di impianti pubblicitari abusivi sulle strade provinciali.

"La polizia, fino ad oggi - spiega l'ente con una nota -, ha controllato circa 1.900 chilometri di strade a partire dall’anno 2016, seguendo le direttive dei commissari straordinari del Libero Consorzio che si sono succeduti nel triennio, finalizzate anche al potenziamento delle entrate dell’Ente. Nel corso di questo triennio sono stati elevati complessivamente 4.500 verbali di contestazioni per violazioni del Codice della Strada con sanzioni per € 188.392,30".



La polizia provinciale ha accertato e elevato contestazioni per “Pubblicità sulle strade e sui veicoli”, nei casi in cui siano stati istallati impianti pubblicitari senza l’autorizzazione dell’ente proprietario della strada nei casi in cui siano stati apposti, su segnali stradali dell’ente o sul suo sostegno, altri segnali pubblicitari di ditte private.