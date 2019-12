In memoria di Maria Concetta Principato, raccolta fondi per l'hospice

Raccolta fondi in favore dell'Hospice dell'ospedale "San Giovanni di Dio", reparto gestito dal primario Geraldo Alongi. Ad organizzarla è Alessandro Seminerio in collaborazione con il Juventus official fan club Valle dei Templi di Agrigento.

"Con un contributo minimo di 5 euro si possono acquistare fino al 18 dicembre delle piantine grasse - rende noto Seminerio - . Il ricavato andrà totalmente in beneficenza per acquistare mensole, librerie e materiale d'arredo per rendere il reparto ancora più accogliente. La consegna del contributo benefico avverrà il 22 dicembre, alle ore 11, nella hall dell'ospedale, dove insieme al QuartetFolk concluderemo la mattinata con canti natalizi della tradizione popolare, portando il Natale a chi non può viverlo. L'evento si svolge per il quarto anno consecutivo in memoria di mia mamma: Maria Concetta Principato che si é spenta proprio li in seguito ad un brutto male" - ha concluso Alessandro Seminerio - .