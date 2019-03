Piazza Pirandello, la cera del Mandorlo non va via: transito ancora inibito

E' passata una decina di giorni dalla "Fiaccolata dell'amicizia" e in piazza Pirandello non è stata ancora del tutto rimosso lo strato di cera che copriva l'area intorno al Comune.

Per ridurre la scivolosità, come noto, fu versata abbondante sabbia che però ha limitato il problema solo in parte. Così il Comune, per evitare incidenti (e limitare ricorsi e richieste di risarcimento) ha emesso due ordinanze che hanno progressivamente inibito al transito delle due ruote piazza Pirandello e larga parte del centro città lungo il percorso della sfilata del Mandorlo in fiore, limitando anche la velocità delle auto a soli 10 chilometri orari.

Ordinanze firmate e ad oggi non seguite da espliciti atti di revoca, con i divieti confermati, fino ad un paio di giorni fa, da specifica cartellonistica stradale.