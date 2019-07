Palo di una porta addosso ad un ragazzino, Di Rosa: "La città non merita questo"

“Un ragazzino, ieri, ha rischiato di farsi veramente male. Un palo della porta da calcetto gli è crollato addosso”. E’ questo l’allarme lanciato dal movimento cittadino, Mani Libere. A parlare è Giuseppe Di Rosa: “ L'amministrazione Firetto ha privatizzato anche lo sport, per poco più di 8000 euro annue di introiti ha esternalizzato milioni di euro di patrimonio comunale privatizzando di fatto lo sport, per i giovani agrigentini solo sport a pagamento, anche a San Leone. E’ vietato dalle leggi vigenti esternalizzare la gestione di impianti su territorio demaniale, è vietato fare sport libero per l'incuria e l'abbandono da parte dell'amministrazione, campo di calcio e basket, pista di pattinaggio, tutto abbandonato.

Agrigento merita di più ed altro, Agrigento non può diventare la città dove tutto è permesso a pochi. Lo sport non deve essere solo per le elite”.