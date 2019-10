Salvate 82 "Caretta Caretta": Menfi è simbolo di civiltà e rispetto

Nate - e salvate - 82 "Caretta Caretta". Menfi, ancora una volta, ha dato il meglio di se ed è ormai città simbolo di civiltà e rispetto. A ricostruire cosa sia effettivamente accaduto è il presidente del Wwf Sicilia area Mediterranea: Giuseppe Mazzotta.

"Una decina di giorni fa la scoperta, per caso, di un nido di tartaruga marina e oltre 50 piccoli esemplari vennero recuperati e salvati dai cittadini. Le tartarughine - ricostruisce Mazzotta - sono state trovate al buio, attratte dalla luce sarebbero andate in direzione opposta al mare. Sono stati salvate dai menfitani da una morte certa e sono state liberate in mare dai volontari e operatori dei progetti 'Tartarughe Marine' ed 'EuroTurtles Wwf'. Assieme con la ripartizione Faunistica e la Guardia costiera, è stata eseguita l'ispezione del nido dove sono state trovate ben 107 uova di cui 82 schiuse, con quattro tartarughine intrappolate sotto la sabbia che sono state prontamente liberate in mare. Arrivederci a fra vent'anni, quando le femmine - conclude Mazzotta - torneranno a depositare le uova".