Zona Irsap "Ravanusa - Area del Salso", proseguono i lavori di manutenzione della rete viaria

Procedono spediti i lavori di riqualificazione, messa in esercizio e miglioramento funzionale delle strade dell'agglomerato industriale di Ravanusa - Area del Salso’ nella zona industriale di Agrigento. Come comunicato dall'Irsap, infatti, il cantiere della ditta Gp Costruzioni è stato aperto lo scorso giugno e ha già completato la quasi totalità degli interventi in programma.

In particolare è stata già ripristinata l’apertura dello svincolo lato sud della direttrice Licata-Ravanusa, eseguito il rifacimento del manto stradale, come anche la pulizia di cunette e canali di gronda, in corso le opere a verde, e a seguire il completamento dell’opera con la collocazione della segnaletica stradale verticale e orizzontale, oltre che al miglioramento funzionale delle reti tecnologiche e degli impianti. L’opera di riqualificazione è stata finanziata dal Dipartimento regionale Attività produttive nell’ambito dei fondi per lo sviluppo del ‘Patto per il Sud’ per un ammontare di 1,8 milioni di euro.

“Gli interventi in questi mesi si sono articolati su due aree, la prima area di intervento ha interessato il ripristino dello svincolo, che era chiuso al traffico per lo smottamento di terra dalla scarpata della sede stradale, in prossimità dell’accesso lato sud - spiega il dirigente responsabile dell’Ufficio periferico Irsap di Agrigento, nonché Rup del progetto, ingegnere Salvatore Callari - e la seconda area con interventi per il miglioramento della viabilità, e ancora opere geotecniche, impianto di illuminazione, pavimentazione stradale e sistemazione delle aree a verde”.