Stop al cibo "spazzatura", lezione speciale di Franco Berrini agli studenti

Lezione di sana e corretta alimentazione per gli studenti di diversi istituti superiori - delle province di Agrigento e Trapani - al consorzio universitario di Agrigento dove Franco Berrini, noto epidemiologo ed ex direttore del dipartimento di Medicina preventiva dell’istituto nazionale dei tumori di Milano, ha spiegato ai giovani quali sono gli alimenti che aiutano a condurre uno stile di vita sano per contrastare anche l’obesità infantile: fenomeno in crescita soprattutto nelle regioni del Sud Italia.

L’iniziativa è stata promossa dall’associazione fondata dallo stesso Berrini: “La grande via” in collaborazione con Essence Of Sicily. “Diffondiamo la consapevolezza – dice, ai microfoni di AgrigentoNotizie, Berrini - che oggi stiamo mangiando delle porcherie che l’uomo non ha mai mangiato”.