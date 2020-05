Il Giardino botanico diventa luogo espositivo: saranno recuperate le antiche grotte

Il Giardino Botanico del Libero consorzio al lavoro per diventare un polo espositivo artistico e culturale. Il progetto, infatti, è che le grotte scavate nella calcarenite presenti all'interno della struttura possano diventare - dopo essere state riqualificate, delle “gallerie espositive”.

Al lavoro su questa ipotesi è il settore tecnico dell’ex Provincia, che ha redatto un progetto già finanziato dalla Regione siciliana, finalizzo appunto all'esecuzione dei lavori di riqualificazione e messa in sicurezza della parte Nord del Giardino Botanico e per l'acquisto di attrezzature per la fruizione e la realizzazione di mostre ed eventi.

L’area interessata dall’intervento ricade nella zona centro nord del Giardino Botanico, all'interno di una vecchia cava di circa 1200 metri quadrati, dalla quale si accede a tre grotte. Queste saranno interessate da lavori di pulizia e consolidamento delle pareti interne, la pavimentazione a base cocciopesto e la realizzazione di impianto d’illuminazione a led. Verrà, infine, ripristina la pavimentazioni del Belvedere, dei percorsi di accesso alla cava e della stessa cava e ricostruiti i muri di tompagno di accesso alle grotte.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

All'interno del giardino saranno inoltre installate pedane per disabili.