Tassa dei rifiuti, è il momento del "salasso": in arrivo 14.700 bollette

Sono 14.700 i contribuenti favaresi soggetti alla tassa rifiuti (di cui mille residenti all'estero) a cui far pervenire i relativi avvisi di pagamento per il corrente anno. Vista la consistenza delle notifiche, con provvedimento della responsabile dell'area tributi del Comune è stato deciso di affidare all'esterno - impegnando poco più di 30 mila euro - il servizio di stampa, imbustamento e recapito, tramite posta ordinaria, degli avvisi bonari di pagamento della Tari di cui mille con destinazione estero. Il servizio è stato aggiudicato, per un importo di 9.996 euro, alla ditta "Abate Nunzia", con sede a Giarre.

Gli avvisi dovranno essere inviati due volte, la prima volta in acconto e la seconda a saldo per un totale di 29.400 spedizioni. Nella busta da fare arrivare, dovranno essere inseriti anche cinque modelli F24 per il pagamento rateale degli importi a meno che il contribuente non decida di voler pagare in un'unica soluzione. La richiesta di pagamento a saldo sarà inviata ai contribuenti nel momento in cui verranno deliberate le tariffe Tari per l'anno 2019.