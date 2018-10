I diritti umani al centro dell'insegnamento, Amnesty International organizza un corso per docenti

Amnesty International, organizzazione per la tutela dei diritti umani dal 1961, premio Nobel per la pace 1977, realizza un corso rivolto ai docenti di ogni ordine e grado. Il corso inizierà il 15 novembre al centro culturale Pier Paolo Pasolini ad Agrigento, in via Atenea, e avrà una durata di 20 ore in cinque moduli.

Per partecipare sarà possibile registrarsi con un e-mail ad ai.sicilia@amnesty.it indicando nome e cognome, istituto di appartenenza e numero di cellulare, ai fini del ricontatto in caso di necessità. Il corso è dedicato a quei docenti che desiderano intraprendere o implementare un lavoro che metta i diritti umani al centro del proprio percorso di insegnamento.

L’obiettivo sarà quello di aiutare gli insegnanti ad avere un approccio globale alla cultura dei diritti umani all’interno del contesto scolastico, utilizzando i diritti umani come quadro di riferimento e di lettura critica della realtà, sia quella locale, in cui si vive quotidianamente a contatto con gli altri, sia quella globale, in cui si vive spesso in modo inconsapevole. Conoscere e avere consapevolezza che i diritti umani appartengono a tutti e la loro importanza nella vita di ognuno, è il primo passo verso una reale cultura dei diritti umani.

Le attività sono erogate a titolo gratuito, per un massimo di 20 partecipanti, la cui iscrizione verrà determinata dall’ordine di arrivo delle richieste. Giorni ed orari del corso: 15 novembre ore 9:00- 13:00 prima sessione - ore 14:00- 18:00 seconda sessione; 16 novembre ore 9:00 - 13:00 terza sessione - ore 14:00 - 18:00 quarta sessione; 24 novembre ore 15:00 - 19:00 quinta sessione. Per info: ai.sicilia@amnesty.it – 333.815.2750