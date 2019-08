Poste, potenziati gli uffici di Camastra e Santa Elisabetta

Potenziati gli uffici postali nei piccoli comuni a vocazione turistica di Camastra e Santa Elisabetta. Poste Italiane, per gestire l’aumento del flusso di clientela degli uffici postali della provincia di Agrigento, previsti durante il periodo estivo, ha deciso di potenziare il servizio a sportello delle sedi di Camastra e Santa Elisabetta.

"L’obiettivo - spiega Poste Italiane in una nota - è quello di assicurare le migliori soluzioni non solo ai residenti, ma anche ai turisti che frequentano questi uffici postali. Il potenziamento nei piccoli comuni a “vocazione turistica”, che hanno cioè, in base ad una serie di parametri, un’attrattività e una potenzialità turistica, è parte del programma dei “dieci impegni” per i Comuni italiani con meno di 5.000 abitanti promosso dall'azienda".