Aree industriali, al via a dei progetti di messa in sicurezza: ecco le strade interessate

Via alla riqualificazione e messa in sicurezza della strade delle aree industriali, via ai bandi finanziati per il “Patto per il sud”. In fila anche l’Agrigentino. Sette in tutto i bandi aperti per l’affidamento degli appalti per nel dettaglio anche: Aragona, Favara ad Agrigento. I bandi sono già stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Si tratta di interventi programmati con fondi del ‘Patto per lo sviluppo del Sud’ nell’ambito dei “Contributi agli investimenti e amministrazioni locali per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 per gli interventi di infrastrutturazione e riqualificazione ambientale aree industriali” (Asi). Riqualificazione e la messa in esercizio della rete viaria dell'agglomerato industriale di Aragona – Favara, l'importo dei lavori 910.821mila euro.