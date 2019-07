Niente più buche: operai al lavoro ad Aragona per sistemare le strade

Proseguono incessantemente ad Aragona gli interventi di sistemazione delle strade, in modo da ridurre il più possibile i disagi alla circolazione. Gli operai della ditta Graceffa, dopo una determina a contrarre con il Comune, sono impegnati nei lavori di riparazione delle buche in tante strade del paese e nella centralissima piazza Aldo Moro. Sul posto anche l'assessore ai Lavori pubblici, Francesco Morreale, per verificare lo stato dei lavori.

Gli interventi proseguono alacremente con la collocazione di catrame a caldo. L'amministrazione Pendolino ha impegnato somme del bilancio comunale per rendere più sicure le strade di Aragona.