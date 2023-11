Regali di Natale: tutti i giochi in offerta nel Black Friday

Natale è sinonimo di regali e giochi, soprattutto per i più piccoli, e quale modo migliore di accaparrarsi offerte sensazionali approfittando degli sconti del Black Friday?

Prima di conoscere le offerte e i marchi migliori da tenere d’occhio, vediamo come cercare gli sconti migliori durante il Black Friday:

siti web dei rivenditori : controlla i siti web dei tuoi rivenditori preferiti per vedere se offrono sconti sui giochi. Grandi catene di negozi di giochi, negozi online e rivenditori specializzati potrebbero avere offerte speciali durante il periodo del Black Friday.

: controlla i siti web dei tuoi rivenditori preferiti per vedere se offrono sconti sui giochi. Grandi catene di negozi di giochi, negozi online e rivenditori specializzati potrebbero avere offerte speciali durante il periodo del Black Friday. piattaforme online : verifica le offerte su piattaforme online come IBS, PlayStation Store, Xbox Store, Nintendo eShop, e molti altri ancora. Spesso offrono sconti significativi durante il periodo del Venerdì Nero.

: verifica le offerte su piattaforme online come IBS, PlayStation Store, Xbox Store, Nintendo eShop, e molti altri ancora. Spesso offrono sconti significativi durante il periodo del Venerdì Nero. siti di confronto prezzi : utilizza siti web o app di confronto prezzi per trovare le migliori offerte disponibili su una vasta gamma di giochi.

: utilizza siti web o app di confronto prezzi per trovare le migliori offerte disponibili su una vasta gamma di giochi. social media e newsletter : segui i rivenditori e le piattaforme di giochi su social media come Twitter e Facebook. Molte aziende annunciano le loro offerte in anticipo attraverso questi canali. Inoltre, iscriviti alle newsletter per ricevere notifiche sugli sconti.

: segui i rivenditori e le piattaforme di giochi su social media come Twitter e Facebook. Molte aziende annunciano le loro offerte in anticipo attraverso questi canali. Inoltre, iscriviti alle newsletter per ricevere notifiche sugli sconti. Amazon e altri giganti online: controlla Amazon e altri grandi rivenditori online, poiché spesso offrono sconti speciali durante il periodo del Black Friday.

Le migliori offerte sui giocattoli

Di seguito troverai tutti i giocattoli in offerta durante gli sconti del Venerdì Nero. Vediamoli nel dettaglio.

Giochi prima infanzia

Partiamo con i giochi dedicati alla prima infanzia, ad esempio sul sito IBS.it potrai scegliere tra una vasta gamma di prodotti e marchi, come:

Clementoni

Mattel

Fisher Price

Quercetti

Faba

La Giraffa.

Puoi usufruire di sconti a partire dal 15 fino al 50%. In questa categoria rientrano anche accessori per la prima infanzia, come scaldabiberon, sacco nanna imbottito e passeggino leggero etc…

Giochi da tavola

Natale è il momento ideale per delle partite con amici, per questo acquistare un gioco da tavola è la scelta ideale. Tra i giochi in sconto da cercare segnaliamo:

Uno

Trivial Pursuit edizione Harry Potter

Pictionary

Cluedo

Il Trono di Spade

Monopoly

Anche in questo caso gli sconti, già in atto, possono raggiungere il 50%.

Card game

?Infine, segnaliamo alcune delle card game più ricercate e amate dai bambini, che puoi trovare in offerta durante il Black Friday:

Pokemon

Beyblade

Harry Potter playing card

Yu-Gi-Oh! Battle of Chaos, e molte altre ancora.

In ultimo, ti consigliamo di tenere d'occhio gli sconti per console di gioco, accessori gioco e videogames, da PlayStation a Nintendo Switch, assolutamente da non perdere per un regalo di Natale sensazionale!

Articolo originale Today.it