Black Friday 2023: 10 piccoli elettrodomestici da acquistare subito

Il Black Friday è un'ottima opportunità per acquistare piccoli elettrodomestici da cucina a prezzi scontati. Ecco alcune idee su cosa potresti considerare durante lo shopping del prossimo 24 novembre.

1. Frullatore ad alta potenza

Un frullatore ad alta potenza può essere utile per preparare smoothie, salse, e zuppe. Cerca modelli con diverse velocità e accessori. Un esempio? Il modello Vita'soup di Naturamix unisce la qualità all’efficienza: con miscelatore dotato di una potenza di 2300 W di cui 800 W per il riscaldamento, questo elettrodomestico è un ottimo prodotto per preparare zuppe, frappè, frullati, bevande vegetali, preparazioni al vapore e molto altro ancora.

2. Robot da cucina

Un robot da cucina multifunzione può aiutarti a risparmiare tempo da dedicare ad altro. Perché ci piace? Il robot da cucina può sminuzzare, grattugiare, mescolare e impastare, un esempio è il modello multifunzione Livoo Dop137vs versatile e pratico, il tuo alleato in cucina per piatti dolci e salati.

3. Macchina per il caffè

Se sei un appassionato di caffè, considera l'acquisto di una macchina per il caffè espresso, una macchina a goccia o una macchina per il caffè in capsule di ultima generazione, per preparare non solo i tuoi amati espressi ma anche deliziosi cappuccini e bevande calde.

4. Forno a microonde

Un forno a microonde può essere utile per riscaldare rapidamente cibi e bevande, oltre a cucinare alcune pietanze sia dolci sia salate. In più, questo piccolo elettrodomestico è facile da usare, molto intuitivo e versatile; ultimo, ma non per importanza, è anche il risparmio di energia poiché il forno a microonde consuma meno rispetto al forno tradizionale.

5. Tostapane

Il tostapane di buona qualità può essere essenziale per preparare colazioni veloci e spuntini. I modelli più all’avanguardia hanno anche la funzione scongelamento e mantieni caldo. Noi ti consigliamo il modello firmato KitchenAid con ben 7 gradi differenti di cottura.

6. Bollitore elettrico

Ora che iniziano i primi freddi avere un bollitore elettrico può rivelarsi essenziale e pratico per far bollire l'acqua in modo rapido per tè, caffè e altri usi in cucina.

7. Macchina per il pane

Se ami il pane fatto in casa, una macchina per il pane può semplificarti la vita. Puoi preparare una varietà di tipi di pane e addirittura impastare la pasta per pizza o focaccia.

8. Friggitrice ad aria

Ormai immancabile in tutte le cucine è la friggitrice ad aria, indispensabile per friggere in modo salutare, quando desideri preparare cibi croccanti senza l'uso eccessivo di olio. Puoi friggere, grigliare e cuocere vari piatti in modo più sano. Un esempio, è il modello Rosmarino che offre 9 diversi programmi con una combinazione di tempo e temperatura pre-impostati (80-200 °c), a seconda del cibo che si vuole cucinare.

9. Macchina per il gelato

Se ami il gelato fatto in casa in tutte le stagioni, una macchina per il gelato può essere un fantastico investimento. Potrai creare gusti personalizzati e controllare gli ingredienti.

10. Spremiagrumi elettrico

Se ti piace bere succo d'arancia fresco al mattino, uno spremiagrumi elettrico può semplificarti la vita e consentirti di preparare succhi freschi in modo rapido per te e tutta la tua famiglia. Decidere di investire in un prodotto di questo tipo significa risparmiare tempo e fatica, poiché si tratta di elettrodomestici veloci e molto pratici, che svolgono il lavoro duro al posto tuo. Inoltre, scegliendo un modello di ultima generazione puoi anche avere la funzione di maggiore controllo sulla consistenza della polpa, e diverse impostazioni per preparare anche smoothie, sorbetti e altre bevande golose.

Prima di fare acquisti, però, assicurati di fare una ricerca sulle marche e i modelli che ti interessano ma, soprattutto, leggi recensioni online e confronta i prezzi per ottenere il miglior affare durante il Black Friday.

Articolo originale su Today.it