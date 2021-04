"Villaseta sta diventando una foresta", protesta contro il degrado

Il degrado più assoluto! Non sono più sterpaglie ma oramai Villaseta sta diventando una foresta. Settimane fa una ragazza passando da quel piccolo marciapiede è anche caduta facendosi del male. Nessuno lo vuole pulire, affermano che sia privato quando privato non lo è mai stato. Adesso il Sindaco Miccichè sta per iniziare la disinfestazione della città per l’arrivo dell’estate e non solo. Ma prima dovrebbe pulire, no chiamare i volontari di strada, visto che paghiamo le tasse per avere una città pulita. Il famoso cambiamento ancora Agrigento lo sta aspettando.