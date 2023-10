Via San Francesco sporca e in preda al degrado: “Il nuovo contratto sulla raccolta dei rifiuti è ancora un miraggio”

Gallery









Il sindaco Francesco Micciche aveva avvisato la cittadinanza, dopo una serie di lamentele, della responsabilità in capo al precedente sindaco per un accordo contrattuale con la ditta che si occupa della raccolta e dello spazzamento delle strade, precisando che nel mese di settembre/ottobre sarebbe stato stipulato un nuovo contratto che prevedesse rilevanti migliorie nello specifico settore. Ad oggi, la via San Francesco d'Assisi, a due passi dalla via Atenea, versa in totale stato di abbandono. Nulla è stato fatto, anzi sembra che le cose siano addirittura peggiorate.