Strada colabrodo in via Federico II: “Una ventina di chiamate al Comune senza esito”

“Dal 2 febbraio di quest’anno contatto l'ufficio strade del Comune di Agrigento settimanalmente. Avrò fatto circa una ventina di chiamate senza nessun intervento. Oggetto delle segnalazioni è la via Federico II a San Leone. La strada, in totale stato di abbandono da parte del Comune, è ormai piena non di buche ma di vere e proprie voragini che mettono a serio rischio l’incolumità dei conducenti di ciclomotori ed automobili.

Con l'arrivo dell'estate questa strada si trasforma in una valvola di sfogo per evitare il traffico e per bypassare i divieti che vengono istituiti in occasione di vari eventi come maratone, Ferragosto e altro”.