Via dei Borboni: la strada è diventata una pista per fuoristrada e moto da cross

In questi giorni si parla tanto di utenti della strada che transitano ad alta velocità, limiti in città di 30 km/h, flexman che miete autovelox ovunque nell'arco alpino. Ma di sicurezza stradale, quella operata dalle amministrazioni proprietarie delle strade, non se ne parla mai. Eppure proprio la zona è stata oggetto di un brutto incidente stradale che ha stroncato la vita di una giovane ragazza in motorino. Poi si cercano i colpevoli in tribunale. Intanto però i pericoli restano e in questo caso, in via dei Borboni e nella via Teatro Tenda, da tempo il manto stradale è davvero in pessime condizioni, tanto da essere paragonabile ad una pista di fuoristrada e non ad una strada, tra l'altro importante, per un rapido collegamento tra la via Cavaleri Magazzeni e il Villaggio Mosè.

Spero vivamente che questa segnalazione giunga al sindaco di Agrigento: forse non è mai passato di lì e non conosce lo stato dei luoghi, ma ora non può più dire che non conosce il problema. Per cui, cari signori amministratori, intervenite presto per sistemare il manto stradale una volta e per tutte, non con la solita "liccata" di asfalto a freddo, prima che succeda qualche altro tragico incidente.