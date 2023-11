Pericolosa buca stradale a Raffadali nella zona delle cooperative, rischi per veicoli e pedoni

Gallery





Una buca di notevoli dimensione, larga e profonda diversi centimetri, nel manto stradale, zona cooperative, mette a rischio l'incolumità di pedoni, auto e scooter. La buca, che si trova quasi al centro della carreggiata, ad ogni pioggia si riempie d'acqua e, diventando poco visibile sia per chi transita in macchina sia per chi cammina, costituisce una vera e propria insidia.

Sono necessari interventi di manutenzione straordinaria al fine di ripristinare il fondo stradale: l'asfalto è danneggiato, deteriorato dal passare del tempo e dalle intemperie. Prima che ciò che oggi è una buca possa trasformarsi in una trappola dalle conseguenze ben più gravi, vorrei ricordare alla pubblica amministrazione che è responsabile per i danni cagionati a persone e veicoli da buche su strade (art. 2051 cod. civ. ) non segnalate e in zone prive di illuminazione o poco illuminate.