Segnaletica coperta dalla vegetazione in via Picone, la segnalazione: "Rischio di incidenti"

In via Picone 20, proprio di fronte l'Inps, si sono verificati più di una volta pericolosi incroci di auto che provenivano dal senso contrario alla normale marcia perchè da mesi nonostante le segnalazioni la segnaletica verticale è oscurata da una immensa pianta che ha ormai completamente tutte le segnaletiche verticali, così come per tute le piante che coprono rigogliose il muro della discesa del vecchio carcere, mai ripulite, e che da anni puntano a sostituire l'Amazzonia come nuovo polmone verde del pianeta, fino a che non ci scappi un brutto incidente, senza colpevoli, come è ovvio che sia a chi compete?