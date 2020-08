Immigrati da Lampedusa a Porto Empedocle, ecco cosa è successo

Gli immigrati che si rivoltano a Lampedusa vengono trasferiti alla Tensostruttura di Porto Empedocle, da lì, appena iniziano a tirare i suppellettili alle forze dell'ordine, vengono trasferiti. Una delle mete del trasferimento é in via Venezuela ad Agrigento. Ogni volta l' autobus si ferma al n. 31/A e ne scarica una trentina. Credo che adesso il centro sia strapieno. È inutile ripetere il disagio dei residenti più volte denunciato, si stanno raccogliendo le firme per una petizione contro la permanenza di questo centro. Allego foto di mancata differenziata che non viene raccolta da più di un mese.