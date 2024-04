Pasquetta all'insegna del brivido su strada e dell'illegalità: "Gare motociclistiche non autorizzate"

Ogni anno il pomeriggio di Pasquetta da più di trent'anni, in contrada Modaccamo a Raffadali, sulla strada statale 118, si tengono delle vere e proprie gare motociclistiche con tanto di pubblico e a volte vendita di panini e birre. Vere e proprie gare di accelerazione che avvengono nell'indifferenza di tutti. Motociclisti senza casco e targa si esibiscono all'insaputa delle forze dell'ordine. Sistematicamente, il martedì successivo, i carabinieri si mettono alla ricerca degli autori come se non sapessero che ciò si poteva tranquillamente prevenire. Nella speranza che non si pianga qualche vittima, appuntamento al 21 aprile 2025 (sempre giorno di Pasquetta) tempo permettendo.