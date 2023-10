Galleria tra Siculiana e Montallegro ristrutturata ma uno degli accessi è ancora chiuso, disagi per gli automobilisti

Siamo sulla strada statale 115, nel tratto Siculiana-Montallegro. È passato qualche anno da quando l'opera è stata compiuta (galleria ristrutturata) ma ancora l'accesso ad una delle due galleria è chiuso alla viabilità. Già la statale 115 è in sofferenza per smaltire il traffico essendo l'unica arteria per la Sicilia occidentale. Se aggiungiamo anche le opere complete ma non accessibili, le stesse difficoltà per smaltire il traffico aumentano vertiginosamente. Ci rivolgiamo quindi all'assessore regionale Aricò per conoscere la data in cui sarà garantito l'accesso per l'uso completo della galleria.