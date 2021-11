Quartieri di Porto Empedocle al buio, i residenti: "Fino a 5 ore senza energia elettrica nei giorni di maltempo"

Via Barriera · Porto Empedocle

Numerosi cittadini di Porto Empedocle, in particolare quelli di via Barriera, lamentano disservizi sulla fornitura di energia elettrica nelle giornate di maltempo.

"Alcuni quartieri di Porto Empedocle sono costretti a rimanere per più di 5 ore senza corrente elettrica. Si tratta di circa 400 famiglie, come viene riferito dal call center. Una situazione diventata insostenibile in quanto accade circa ogni due giorni da ormai diverse settimane. Nessuno interviene e nessuno sa dirci a cosa sia dovuto il danno".