Il circo in casa... chi ha concesso l'autorizzazione e c'è il nullaosta dell'Asp?

Sono un agrigentino, vivo in Lombardia per lavoro da oltre 20 anni, ma non ho mai perso il legame con Agrigento dove riesco a ritornare nel periodo estivo, con la mia famiglia. Quest'anno abbiamo avuto la sgradevole sorpresa di assistere all'installazione di un circo in viale Cannatello a pochi metri dalla nostra abitazione e da svariate altre che insistono nella zona. Le strutture del circo sono poste ad una distanza in alcuni casi di pochi metri dalle abitazioni e comprendono gabbie con all’interno animali selvatici tra cui tigri e leoni, in prossimità della strada viale Cannatello. L'installazione del circo sta causando vari problemi ai cittadini che vivono nell'area limitrofa: 1) Traffico anomalo a causa ora del personale circense che sosta in strada nel mezzo della carreggiata per pubblicizzare l'evento e tra qualche giorno a causa degli spettatori che tra l'altro parcheggeranno le vetture in zona, anche se non esistono parcheggi pubblici o privati nelle vicinanze; 2) Rumori e miasmi causati dagli animali, a pochi metri dagli abitati; 3) Rumori continui causati dall'attività del personale circense che opera interrottamente dalle 06:00 a dopo le 24:00; 4) Potenziale pericolo alle persone a causa della presenza di animali di grandi dimensioni, inclusi felini di grossa taglia (tigri, leoni) posti in prossimità della strada di viale Cannatello; 5) Pericoli sanitari dovuti alla presenza sia degli animali che del personale circense bivaccato nell'area con alcune decine di roulotte, senza bagni pubblici, acqua potabile ecc.; 6) Pericoli di potenziale incendio alle strutture circensi che insistono su un campo agricolo, presso il quale pochi giorni fa è intervenuto il corpo Forestale per domare un incendio improvviso delle sterpaglie. Vista l'estrema prossimità alle abitazioni, un eventuale incendio potrebbe propagarsi. Le autorità interpellate (Comune di Agrigento, Questura di Agrigento, comando dei carabinieri) non sanno se è chi ha concesso l'autorizzazione e se è stato concesso il nullaosta dell'Asp.

Senza l'autorizzazione dell'Asp e l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività in centro abitato, l'installazione è da ritenersi abusiva. Ma purtroppo la cosa sembra non importare a nessuno. In zona sono presenti anche varie strutture di B&B e Case Vacanze oltre che l'hotel Tre Torri e gli altri hotel siti presso il Vill. Mosè e la presenza del Circo sta causando oltre al degrado per l'intera cittadinanza anche una pessima pubblicità per Agrigento futura capitale della Cultura.....Ma al peggio non c'è mai fine: infatti ho appreso che da oggi 25 Luglio 2023 è stato chiuso anche il viale Emporium, arteria principale per raggiungere San Leone. L'ennesimo atto di sabotaggio nei confronti di una città già ferita. Quando finirà questo scempio?