Cedimento stradale in via Giovanni Fattori, c'è il rischio di incidenti e danni

Ennesima situazione di pericolo.

Ci troviamo in via Giovanni Fattori davanti al civico 15, quella che si vede in foto non è una rampa da freestyle per moto da cross, ma bensì un cedimento del manto stradale esteso circa 2 metri per 2 e oltretutto non opportunamente segnalato.

Proprio in quel punto, il tratto stradale, è oggetto di un notevole aumento di pendenza e quindi, i conducenti, in vista della ripida salita che li aspetta, danno fondo all' acceleratore oppure, in discesa, è molto facile che perdano il controllo del proprio veicolo.

Conseguenza di entrambe le situazioni, inevitabili rischi di danneggiamento e richiesta di risarcimento al Comune che già non naviga nell'oro.