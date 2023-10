Villaggio Mosè, solo un turno di distribuzione idrica settimanale: “Ma altre zone della città sono privilegiate”

Sono un agrigentino residente nel quartiere del Villaggio Mosè, in vicolo Brucoli (servito dal Serbatoio di Cozzo Mosè – Zona1), esasperato per i continui disservizi subiti da parte di AIica. Sembra assurdo per una città eletta a Capitale della cultura (forse cultura del disservizio) ma per la mia zona, a differenza di quanto avviene nella quasi totalità delle altre aree cittadine, è normalmente previsto un unico turno di fornitura idrica settimanale. Come si può facilmente constatare dal sito di Aica, ad Agrigento ci sono figli e figliastri: ci sono zone che ricevono la preziosa acqua 24 ore su 24, altre quattro o tre volte a settimana fino ad arrivare ai meno meritevoli per i quali è previsto un unico turno settimanale.

A questa “meritevole” ed “oculata” distribuzione delle turnazioni bisogna poi aggiungere che accade spesso che anche quell’unico turno di erogazione possa essere rinviato (portando quindi la fornitura a 15 giorni) o essere notevolmente ridimensionato. Succede sempre che la fornitura risulta del tutto insufficiente, sia come pressione che come durata (spesso limitata a sole due ore). Mi sento spesso rispondere “abbiamo avuto un guasto o una riparazione”. Ma a piangerlo chi è? Non certo chi riceve l’acqua ogni giorno. E’ del tutto intollerabile che nel 2023 accadano queste situazioni in un paese civile. Costretti, oltre che a pagare il “normale” servizio idrico, ad acquistare l’acqua da privati e, quindi, di dubbia provenienza. E’ assolutamente inammissibile che ad Agrigento (per una cattiva gestione o per favoritismi di sorta) ci siano ancora zone che ricevono l’acqua (quando fortunati) una sola volta a settimana. Per questi motivi ho quindi passato tutto il periodo estivo a segnalare questo disservizio, sia telefonicamente con gli operatori di Aica che attraverso la trasmissione di diverse Pec indirizzate anche al sindaco, al signor prefetto ed alla Procura della Repubblica nella speranza di una loro sensibilizzazione e conseguente intercessione. Non ho ricevuto alcuna risposta o riscontro da parte di nessuno.