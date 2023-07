Acqua inquinata nelle spiagge San Leone: “Strato giallo sulla superficie, possibilmente originato da scarichi incontrollati”

Gallery



La foto testimonia la situazione di inquinamento delle acque delle spiagge di San Leone. E' stata scattata questa mattina, 5 luglio 2023, alle ore 10. Le acque dalla terza spiaggia in poi erano ricoperte da uno strato giallo di sporco, possibilmente originato da scarichi incontrollati. Sarebbe opportuna una verifica da parte di chi di dovere per permettere la balneazione ai cittadini di Agrigento e, in primis, ai tanti turisti che visitano la nostra città e la località balneare.