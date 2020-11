E-learning e formazione del futuro: vantaggi e svantaggi

L’apprendimento online prima era molto meno sdoganata di quanto lo è attualmente e in questo la pandemia da covid-19.

Visto il largo uso che oggi facciamo della tecnologia, anche i corsi di formazione possono essere fatto comodamente da casa, utilizzando solo un computer e una connessione internet. In questo modo si avrà la possibilità di gestire l’intera organizzazione in modo più flessibile.

La formazione online viene fatta attraverso le piattaforme e-learning, in cui sono presenti le giuste qualificazioni e che danno la possibilità a tutti di seguire facilmente i corsi. L’e-learning sfrutta le potenzialità offerte dal web per espandere le occasioni di apprendimento in azienda, all’università e nella vita personale.

Sì all’e-learning, perché le esigenze della formazione cambiano rapidamente e dobbiamo stare al passo con i tempi, inoltre il mondo digital è più flessibile agevolando l’accesso all’istruzione per tutti

Ecco come funziona, quali sono vantaggi e svantaggi e come si stanno evolvendo le piattaforme per accogliere le innovazioni dell’era digitale

Vantaggi

Abbiamo provato a riassumere in un questo decalogo i pro dell’e-learning;

Facile condivisione dei contenuti con persone situate a grandi distanze;

Possibilità di apprendere secondo i propri ritmi di comprensione;

Possibilità di apprendere quello che serve quando serve;

Possibilità di riconsultare i materiali online e di vedere gli aggiornamenti inseriti dal docente in tempo reale;

Possibilità di personalizzare la struttura dei contenuti e di calendarizzare gli impegni;

Minori costi rispetto alla partecipazione a formazioni tradizionali (nessun allontanamento del dipendente da istruire dal posto di lavoro quindi una forte crescita della produttività individuale);

Possibilità di monitorare il proprio apprendimento grazie a software che rilevano i risultati (KPI) e gestiscono la didattica

Lezioni con supporti più semplici e d’appeal come audio, animazioni e video rispetto alle solite dispense, che fanno crescere in modo esponenziale la capacità cognitiva di chi partecipa;

Standardizzazione della metodologia d'insegnamento e conseguente uniformazione dei livelli di conoscenza dei partecipanti;

Facilità e tempestività d'aggiornamento dei contenuti.

Svantaggi

Alcune persone potrebbero soffrire la mancanza dell’interazione “fisica” con il docente;

Si dà meno importanza agli elementi non verbali della spiegazione;

Mancanza dell’aspetto sociale della relazione;

La mancanza della presenza di altri allievi e del docente potrebbe ridurre la motivazione all’apprendimento;

Riduzione della competizione con gli altri studenti.

Maggiori piattaforme di e-learning

Udemi

Goodhabitiz

Coursera

Cegos