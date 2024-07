Ztl in centro, consentito l'accesso ai veicoli dei disabili: ecco come registrarsi

Le auto a servizio di persone con disabilità potranno accedere liberamente nella Ztl del centro storico di Sciacca. L’ordinanza di istituzione della zona a traffico limitato specifica che l’accesso veicolare è consentito solo a particolari categorie di utenti e tra queste anche i veicoli al servizio di persone invalide muniti di contrassegno. Il provvedimento spiega nel dettaglio cosa debbono fare sia i residenti sia i turisti.

Residenti

Le persone residenti nel comune di Sciacca dovranno comunicare alla Polizia Municipale la targa del veicolo utilizzato più di frequenza. L’utilizzo di altri veicoli dovrà essere comunicato entro 48 ore l’avvenuto ingresso nella Ztl tramite una comunicazione su un apposito modulo scaricabile sul sito internet istituzionale (link “ZTL SCIACCA). La comunicazione può essere consegnata brevi manu al Comando della Polizia Municipale di Piazza Noceto o inviata ai seguenti indirizzi: email ztl@comunedisciacca.it – PEC poliziamunicipa@ comunedisciacca.telecompost.it allegando copia della carta di circolazione e per i soggetti disabili il contrassegno invalidi (Mod. Europeo) in corso di validità.

Non residenti

Le persone non residenti nel comune di Sciacca dovranno comunicare entro 48 ore l’avvenuto ingresso nella ZTL tramite una comunicazione sul modulo scaricabile sul sito internet istituzionale (link “ZTL SCIACCA). La comunicazione, come sopra descritto, può essere consegnata brevi manu al Comando della Polizia Municipale di Piazza Noceto o inviata ai seguenti indirizzi: email ztl@comunedisciacca.it, allegando copia della carta di circolazione e per i soggetti disabili il contrassegno invalidi (Mod. Europeo) in corso di validità.