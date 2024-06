Nuovi divieti e più posteggi gratis per le auto: scatta la Ztl nel centro di Sciacca

Scatta la zona a traffico limitato a Sciacca: entra in vigore il nuovo provvedimento adottato dal Comune per consentire una migliore viabilità nella stagione estiva.

Per individuare più aree di parcheggio, in particolare, è stato istituito il divieto di accesso al viale delle Terme mentre via Agatocle diventerà un anello a senso unico.

Questo, inoltre, consentirà di istituire più posti riservati alla sosta delle auto nel viale delle Terme con pagamento libero e gratuito.