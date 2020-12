Tartaruga marina soffocata da delle lenze, salvata in extremis dai volontari del Wwf

"E' stata trovata una tartaruga morta a Sciacca. Dove? In zona San Marco". 'E' stata questa la richiesta d'aiuto pervenuta ai volontrari del Wwf. Sul posto, per provare a fare il possibile, si sono precipitati gli "angeli" del progetto tartarughe Wwf e Life Euro Turtles. L'animale non era morto, ma le sue condizioni erano disperate. I volontari, insieme al titolare di uno dei lidi di Sciacca, Carmelo Catania, hanno provato a fare di tutto.

"L'animale - dicono dal Wwf - era agonizzante perché alcuni detriti di nylon (cordame, lenze o altro) si erano impigliati, chissà da quanto tempo, fra collo e pinna, causandone il soffocamento e il quasi distacco di una pinna. Adesso, l'animale è stato recuperato per ricevere le cure del caso al centro di soccorso più vicino. Buona fortuna, Caretta-caretta. Volontari. Questo è il bello. Nessuno ci paga, anzi, ce ne mettiamo di nostro. Ma anche di più".