Centro storico, ricavati oltre 200 posteggi per le auto

Circa duecento posti auto sono stati recuperati in centro storico e nel giorno di inizio della Ztl, la zona a traffico limitato nell’anello compreso tra corso Vittorio Emanuele e via Licata.

Da oggi non ci sono più i divieti di sosta in piazzale Angelo Abisso e al viale delle Terme. I divieti sono stati rimossi dall’amministrazione comunale di concerto con il comando della Polizia Municipale.

Ne danno notizia il sindaco Fabio Termine, l’assessore alla Viabilità Valeria Gulotta e l’assessore ai Parcheggi Salvino Patti che hanno dato corso al provvedimento che recupera circa duecento posti auto gratuiti in un’area che consente di raggiungere il centro città in meno di 5 minuti, per una passeggiata, per fare shopping, per trascorrere una serata estiva.

Il prossimo rifacimento della segnaletica orizzontale, programmato per i prossimi giorni, faciliterà l'individuazione dei posti auto.