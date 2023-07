Arriva la delibera: stop ad auto e moto in via Roma, entreranno solo i pedoni

La Giunta comunale ha deliberato la pedonalizzazione permanente della via Roma. Si tratta di un importante ampliamento delle aree pedonali della città nell’ambito di un progetto graduale e progressivo. La strada sarà inibita al traffico veicolare in maniera permanente a partire da martedì 4 luglio. L’amministrazione comunale ha anche programmato per i prossimi mesi interventi di riqualificazione ed abbellimento con la collocazione di arredo urbano.

“Realizziamo così - dicono gli amministratori - un progetto importante che aderisce ad una visione moderna di città turistica, con aree storiche e monumentali che vengono sempre più messe a disposizione delle famiglie, dei bambini, dei giovani, dei turisti alla ricerca di luoghi incantevoli ma protetti. C’è un sistema di piazze e percorsi che fanno parte della nostra idea di città ecologica e a misura d’uomo. Dopo la via Garibaldi e le altre vicine piazze abbiamo aggiunto anche la via Roma. Una svolta culturale e sociale. Si dà la possibilità a tutti di godere di porzioni del proprio centro storico senza traffico, smog e rumori come nelle migliori e più importanti località turistiche”.