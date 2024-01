Acqua inquinata, si lavora ad una nuova conduttura in via Conzo

A seguito di ulteriori analisi di Aica e Asp in via Conzo, rimane ancora in vigore l’ordinanza di non potabilità dell’acqua emessa lo scorso 8 gennaio per il centro storico.

A comunicarlo è il vicesindaco e assessore ai Servizi a rete del Comune di Sciacca, Valeria Gulotta: "Sono quotidianamente in contatto con Aica che da giorni è impegnata per la definitiva risoluzione del problema di inquinamento accertato in via Conzo - dice -. Le ulteriori analisi di ieri hanno riscontrato inquinamento in altre utenze. Una volta individuata la causa, la squadra di operai di Aica sta procedendo con un intervento radicale, sostituendo 120 metri di conduttura. Il provvedimento di non potabilità dell’acqua si è reso necessario e urgente lo scorso 8 gennaio per quanto accertato in via Conzo ed è stato esteso nelle aree circostanti in via precauzionale. Aica mi conferma che l’inquinamento è limitato in questa via. La situazione dovrebbe tornare alla normalità nei prossimi giorni”.