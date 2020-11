Emergenza Covid-19, sabato e domenica test rapidi per le scuole superiori

Partirà questa settimana la campagna di monitoraggio sanitario regionale della popolazione da parte dell'Asp e con il coinvolgimento del Comune di Sciacca per limitare il diffondersi del Covid-19.

L'attività, che sarà condotta su base volontaria, servirà appunto ad individuare eventuali soggetti positivi asintomatici e limitare perciò l'avanzata dei contagi. Si partirà con le scuole superiori i prossimi sabato 7 e domenica 8.

Come illustra una nota ai sindaci dell’Anci, in questa prima fase “saranno interessati i comuni capoluogo e quelli con popolazione superiore ai trenta mila abitanti sede di scuole superiori (licei, istituti tecnici, scuole paritarie e parificate); il monitoraggio riguarderà la popolazione scolastica volontaria, comprensiva del personale discente, docente e non docente e dei relativi familiari afferente alle scuole superiori e/o di secondo grado”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il sindaco Francesca Valenti e l’assessore all’Istruzione Gisella Mondino hanno già informato i dirigenti scolastici ai quali è stata chiesta collaborazione: gli stessi sono stati invitati a verificare la disponibilità di personale, alunni e familiari di sottoporsi al test volontario e a comunicare gli elenchi entro le ore 9 di domani, per consentire un "efficace e sicuro svolgimento dello screening con tamponi rapidi in aree idonee che saranno individuate sulla base delle richieste".