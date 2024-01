Valorizzazione della villa comunale, convenzione tra Comune di Sciacca, Unipa e istituto "Vetrano"

Saranno avviate a febbraio le attività previste nei patti di collaborazione stipulati dal Comune di Sciacca con l’Università di Palermo e l’istituto agrario “Amato Vetrano” finalizzati allo studio e alla valorizzazione dei giardini storici di Sciacca.

"I patti di collaborazione – spiegano gli assessori Sinagra e Dimino – hanno attivato una collaborazione tra gli assessorati Ville e Giardini e Promozione del Territorio, il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche dell’Ateneo palermitano e l’Istituto Calogero Amato Vetrano di Sciacca, con diversi obiettivi tra cui quello di avviare progetti focalizzati sui giardini storici di Sciacca, come la villa comunale “Ignazio Scaturro”, la villetta “Lombardo” e la villetta “San Domenico”. Progetti che mirano a studiare e conoscere nel dettaglio la specificità del patrimonio vegetale di questi giardini storici e di grande pregio, fondamentali per produrre e avere una documentazione scientifica con la quale poter avviare altri progetti di manutenzione, di recupero, di valorizzazione. Previsto il censimento del patrimonio vegetale, ritenuto un’attività rilevante e innovativa per lo studio delle nostre storiche aree verdi".

Il progetto, che sarà avviato a febbraio e che si estenderà nei mesi successivi, vedrà coinvolti quindici studenti dell’indirizzo “Agraria, Agroalimentare e Agroindustria” dell’istituto “Amato Vetrano” diretto da Nellina Librici, dentro un percorso per le competenze trasversali e l'orientamento dell’Università di Palermo.